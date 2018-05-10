Годовой доход Ивана Белозерцева составил более 5,1 млн. рублей Политика

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за 2017 год составил 5 млн. 108 тыс. 195 рублей, что примерно на 80 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.

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Главе региона по-прежнему принадлежат два земельных участка общей площадью почти 11 соток, жилой дом площадью 408 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью более 76 кв. метров и гараж площадью около 20 кв. метров.

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Транспортных средств у него в собственности нет.

Супруга Ивана Белозерцева получила в 2017 году доход в размере около 224 тыс. рублей. В 2016-м он был вдвое больше — почти 488 тыс. рублей.

Жена губернатора владеет легковым автомобилем «Toyota» и 1/4 доли квартиры площадью более 76 кв. метров.

В пользовании у нее находятся два земельных участка общей площадью около 11 соток, жилой дом площадью 408 кв. метров и гараж площадью почти 20 кв. метров.