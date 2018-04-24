Доход спикера пензенского Заксобрания Валерия Лидина достиг почти 5 млн. рублей Политика

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Валерия Лидина, который был избран по партийному списку, по итогам 2017 года достиг почти 5 млн. рублей, увеличившись примерно на 40 тыс. рублей по сравнению с уровнем 2016-го.

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Ему принадлежат два земельных участка общей площадью 517 кв. метров, две квартиры общей площадью свыше 177 кв. метров, садовый домик площадью 20 кв. метров и гараж площадью около 24 кв. метров.

В пользовании у спикера регионального парламента находятся земельный участок площадью около 15 соток и жилой дом площадью свыше 402 кв. метров.

Супруга Валерия Лидина получила в 2017 году доход в размере более 326 тыс. рублей, в 2016-м сумма была меньше — примерно 282 тыс. рублей.

У нее в собственности находятся земельный участок площадью около 15 соток и жилой дом площадью свыше 402 кв. метров, в пользовании — квартира площадью 86 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.