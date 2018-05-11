Годовой доход пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной превысил 1,3 млн. рублей Политика

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной за 2017 год составил 1 млн. 344 тыс. 961 рубль, что почти на 250 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

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Она по-прежнему владеет земельным участком площадью около 25 соток и жилым домом площадью 47 кв. метров. У нее в пользовании находятся три квартиры общей площадью 138 кв. метров.

Супруг Дины Черемушкиной получил по итогам 2017 года доход в размере 380 тыс. рублей, что примерно на 104 тыс. рублей меньше, чем в 2016-м.

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Ему, как и раньше, принадлежат три квартиры площадью 138 кв. метров. В пользовании у мужа пресс-секретаря пензенского губернатора находятся земельный участок площадью около 25 соток и жилой дом площадью 47 кв. метров.

Согласно данным декларации, годовой доход одного из двоих несовершеннолетних детей Дины Черемушкиной составил около 172 тыс. рублей. В пользовании у этого ребенка находятся три квартиры общей площадью 138 кв. метров, земельный участок площадью около 25 соток и жилой дом площадью 47 кв. метров; а у другого, получившего нулевой доход — такие же объекты недвижимости и еще одна квартира площадью 59 кв. метров.