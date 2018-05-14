Стратегию развития Пензенской области доработают с учетом нового майского указа Политика

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Проект стратегии социально-экономического развития Пензенской области будет доработан с учетом указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который президент РФ Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Для каждой отрасли есть задачи, которые поставлены в этом указе. Необходимо в ближайшее время — в течение месяца–двух — доработать наш проект стратегии с учетом указа президента Российской Федерации», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 14 мая.

Глава региона поручил внимательно изучить документ всем министрам и зампредам облправительства, особенно Андрею Кулинцеву.

По словам Ивана Белозерцева, в частности, следует уделить внимание созданию сельских клубов и виртуальных концертных залов.

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Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» подписан в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, увеличения численности населения, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Так, предстоит добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижения уровня бедности в два раза, улучшения жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно, а также ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.