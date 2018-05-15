Годовой доход Василия Трохина превысил 2,3 млн. рублей Политика

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина, курирующего вопросы внутренней политики, составил за 2017 год свыше 2,3 млн. рублей, что почти на 171 тыс. рублей больше уровня 2016-го.

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Как и прежде, он владеет 1/3 доли квартиры площадью около 53 кв. метров и автомобилем «Volkswagen».

Доход супруги Василия Трохина также вырос: со 121 тыс. 75 рублей в 2016 году до 132 тыс. 859 рублей в 2017-м.

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Ей принадлежат земельный участок площадью 45 соток и 1/3 доли квартиры площадью около 53 кв. метров.

С 1998 по 2001 годы Василий Трохин являлся заместителем председателя правления пензенского отделения Союза ветеранов Афганистана, а с февраля 2002 года по ноябрь 2015-го — руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия».

С 16 ноября 2015 года стал временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области. В декабре 2015 года избавился от приставки врио, заняв должность зампреда во вновь сформированном губернатором Иваном Белозерцевым правительстве региона.