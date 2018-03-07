В сети появилось видео, как человек, похожий на чиновника Трохина, бродит по парковке Общество

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Запись с видеорегистратора, на которой видно, как человек, похожий на заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина, курирующего вопросы внутренней политики, с белой папкой в руках бродит по парковке на площади Ленина в центре Пензы, появилась на портале YouTube.

Фото: стоп-кадр с видео на YouTube.com

Ее разместил еще в минувшую пятницу, 2 марта, пользователь под ником Gomer Simpson — вымышленного персонажа известного мультсериала «Симпсоны».

Под музыку популярного в 90-х годах ХХ века юмористического сериала «Маски-шоу» на черном фоне сначала появляется дата — 27 июля 2017 года, затем время — 18.50, а после этого — надпись «Стоянка напротив правительства Пензенской области».

Вместе с тем информация в левом нижнем углу записи с видеорегистратора, где обычно автоматически указываются дата и время съемки, скрыта.

Сразу после этого в кадре справа появляется человек в сером костюме и белой рубашке без галстука. Озираясь по сторонам, неторопливым шагом он проходит между машинами, припаркованными на площади, в сторону улицы Кирова.

При этом видно, что он курит, а в левой руке у него находится белая папка, однако рассмотреть, что именно на ней написано, невозможно. В какой-то момент мужчина поднимает руку, будто чтобы посмотреть на часы.

Фото: стоп-кадр с видео на YouTube.com

«Что делает человек, похожий на зампреда правительства Пензенской области Василия Трохина, на автостоянке с папкой, похожей на папку со служебными документами правительства Пензенской области?» — появляется надпись на видео.

Затем «чиновник» на некоторое время выпадает из кадра, однако запись не прерывается. Видно, как на переднем плане уезжает легковая машина, а люди продолжают идти по площади.

Через несколько секунд мужчина, который будто кого-то ищет на парковке, вновь появляется в кадре, но уже чуть дальше — за другим рядом автомобилей. Он останавливается, чтобы набрать номер мобильного телефона или принять вызов, а затем прикладывает правую руку к уху. После этого «чиновник» начинает движение обратно — в сторону улицы Московской, то есть туда, откуда пришел. В течение примерно 15 секунд человек, похожий Василия Трохина, держит телефон около уха.

Фото: стоп-кадр с видео на YouTube.com

Как только он опускает руку вниз — видимо, завершив разговор — под мелодию «Эль Бимбо», больше известную по сцене танго в баре « Голубая устрица » из американской комедии «Полицейская академия», в кадре появляется человек, одетый в одежду сине-голубых тонов, который двигается в сторону «чиновника».

Фото: стоп-кадр с видео на YouTube.com

При этом видно, что он спешно что-то убирает в задний карман брюк — возможно, мобильный телефон, по которому только что с разговаривал со своим собеседником.

Читайте также

Ситуация с Рябихиной «засветила» всех проплаченных блогеров и журналистов — Рубцов

Пользователь, разместивший видео, указывает, что человек, идущий быстрым шагом в сторону «чиновника», похож на Александра Тузова — члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ, который ранее проиграл череду исков, задолжал более 120 тыс. рублей и теперь живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили в сети.

«Человек, похожий на Александра Тузова, спешит на встречу к человеку, похожему на Василия Трохина, в руках которого пресловутая папка», — появляется надпись на экране.

На этом почти двухминутное видео заканчивается, сохраняя интригу о том, встретились ли эти два человека и была ли передана папка, похожая на папку «со служебными документами правительства Пензенской области».