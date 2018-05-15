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Годовой доход Андрея Лузгина уменьшился почти в 2,5 раза

17:58 | 15.05.2018 | Политика

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход заместителя председателя правительства Пензенской области Андрея Лузгина, курирующего экономический блок, составил за 2017 год 2 млн. 296 тыс. 580 рублей, что почти в 2,5 раза меньше уровня 2016-го, когда сумма превышала 5,6 млн. рублей.

Годовой доход Андрея Лузгина уменьшился почти в 2,5 раза

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он по-прежнему владеет земельным участком площадью около 5 соток, жилым домом площадью почти 174 кв. метра, квартирой площадью более 41 кв. метра и автомобилем «BMW».

В пользовании у зампреда облправительства находится квартира площадью почти 75 кв. метров.

Супруга Андрея Лузгина за 2017 год получила доход в размере более 2,6 млн. рублей. Ей принадлежат квартира площадью около 75 кв. метров и автомобиль «Nissan».

В декларации 2016 года данные о жене Андрея Лузгина не значились.

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