Обнародованы доходы зампредов пензенского правительства Политика

Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителей председателя правительства Пензенской области за 2016 год опубликованы на официальном портале органа исполнительной власти.

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Руководитель аппарата губернатора и правительства Лариса Рябихина, которая с апреля 2017 года также наделена полномочиями первого заместителя председателя правительства региона, задекларировала доход в размере 2 млн. 219 тыс. 560 рублей, ее супруг — менее 700 тыс. рублей.

Глава аппарата губернатора и правительства – первый зампред правительства региона Лариса Рябихина

Как и годом ранее, им принадлежат по 1/4 доли квартиры площадью 74,8 кв. метра и по 1/2 доли квартиры площадью 88,3 кв. метра. Кроме того, супруг Ларисы Рябихиной имеет автомобиль «Nissan».

Андрей Кулинцев, который занимает пост первого зампреда областного правительства с октября 2016 года, получил доход в сумме около 694 тыс. рублей.

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев

У него в собственности находятся 1/2 доли земельного участка площадью 1 тыс. 400 кв. метров, по 1/4 доли земельных участков площадью 2 тыс. 875 и 2 тыс. 295 кв. метров, а также домов площадью 956,1 и 852,4 кв. метра, квартира площадью 93,1 кв. метра, 1/2 доли квартиры площадью 122,3 кв. метра, гараж, место для хранения, по 1/4 доли нежилого помещения площадью 547,2 кв. метра и здания площадью 461,5 кв. метра, три легковых автомобиля — «УАЗ», «Citroen» и «Toyota».

Доход его супруги превысил 2 млн. рублей. Она владеет земельным участком площадью 642 кв. метра, садовым домиком площадью 41,9 кв. метра, 1/2 доли квартиры площадью 122,3 кв. метра, 1/2 доли гаража, 1/2 доли места для хранения и легковым автомобилем «Mazda». У троих несовершеннолетних детей объектов недвижимого и движимого имущества, согласно декларации, нет.

Заместитель председателя регионального правительства Валерий Беспалов, курирующий инновации, промышленность и транспорт, получил в 2016 году доход в сумме более 2 млн. рублей, его супруга — около 165 тыс. рублей.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов

Как и в 2015 году, он владеет гаражом площадью 22,3 кв. метра, 1/8 доли автостоянки площадью 260,3 кв. метра и автомобилем «Mitsubishi». У его жены в собственности находятся 1/2 доли квартиры площадью 100,4 кв. метра, квартира площадью 56,5 кв. метра, а также гараж.

Годовой доход заместителя председателя правительства Пензенской области Андрея Лузгина, в зону ответственности которого входят инвестиционная политика, внешнеэкономическая деятельность, экономика и предпринимательство, составил более 5,6 млн. рублей. Он владеет земельным участком площадью 460 кв. метров, жилым домом площадью 173,8 кв. метра, квартирой площадью 41,1 кв. метра и автомобилем «BMW».

Заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин

Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, курирующий вопросы в сферах ЖКХ, развития инфраструктуры и строительства, задекларировал доход в размере 1 млн. 859 тыс. 837 рублей.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов

Он владеет тремя земельными участками площадью 355, 1 тыс. 400 и 161 кв. метр, жилым домом площадью 185,3 кв. метра, гаражом, а также автомобилями «Москвич», «Renault» и «SsangYong».

У его супруги, доход которой составил менее 830 тыс. рублей, в собственности находятся моторная лодка и лодочный прицеп. Кроме того, у Дмитрия Семенова и его несовершеннолетнего ребенка есть по 1/3 доли квартиры площадью 60,3 кв. метра.

Заместитель председателя облправительства Василий Трохин, который занимается внутренней политикой и координирует взаимодействие со СМИ, получил доход вдвое больше, чем годом ранее — свыше 2,1 млн. рублей, а его супруга — чуть более 121 тыс. рублей.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин

Они владеют по 1/3 доли квартиры площадью 52,7 кв. метра. Также в собственности у Василия Трохина находится автомобиль «Volkswagen», у его жены — земельный участок площадью 4 тыс. 500 кв. метров.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, назначенный на эту должность в сентябре 2016 года, который координирует социальную сферу, задекларировал доход в размере более 2 млн. рублей, его супруга — около 294 тыс. рублей.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов

На праве собственности ему принадлежат по 1/4 доли жилого дома площадью 76,3 кв. метра и квартиры площадью 61,3 кв. метра. Его супруга владеет земельным участком площадью 699 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью 61,3 кв. метра и квартирой площадью 41,2 кв. метра. У несовершеннолетнего ребенка Олега Ягова в собственности находится 1/2 доли квартиры площадью 61,3 кв. метра.

Данные о доходах за 2016 год министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, который одновременно является врио заместителя председателя регионального правительства, пока не представлены.

Министр сельского хозяйства – врио заместителя председателя правительства региона Андрей Бурлаков

Также они не обнародованы на сайте областного Минсельхоза.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декларированный годовой доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева составил за 2016 год 5 млн. 187 тыс. 593 рубля. Это почти на 400 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.

Годовой доход председателя пензенского правительства Николая Симонова снизился более чем в два раза — до 2,8 млн. рублей.