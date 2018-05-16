В Пензе ликвидировано отделение партии «Национальной безопасности России» Политика

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Пензенский облсуд удовлетворил исковое заявление областного управления Минюста РФ о ликвидации реготделения политической партии «Национальной безопасности России» (ПНБР).

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда, отделение было зарегистрировано в марте 2013 года, при этом с того времени какая-либо хозяйственная, финансовая и уставная деятельность не осуществлялась, расчетные счета не открывались, руководящие органы не собирались, печать не изготавливалась.

«Решением Пензенского областного суда от 7 декабря 2017 года его деятельность была приостановлена на один месяц», — отметила собеседница агентства.

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Она добавила, что нарушения, которые выразились в отсутствии работы, прописанной в учредительном документе партии, так и не были устранены.

«Это обстоятельство послужило основанием для ликвидации регионального отделения», — сказала Наталья Быченкова, уточнив, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Согласно данным ЕГРЮЛ, пензенское региональное отделение ПНБР зарегистрировано в рабочем поселке Беково.

Председателем совета реготделения партии числится Александр Хребтов.