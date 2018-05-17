Годовой доход Валерия Беспалова составил около 2 млн. рублей Политика

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова, который курирует работу регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики, составил по итогам 2017 года 1 млн. 998 тыс. 857 рублей, в то время как в 2016-м он был почти на 68 тыс. рублей больше.

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Валерию Беспалову, как и раньше, принадлежит 1/8 доли автостоянки площадью свыше 260 кв. метров, гараж площадью более 22 кв. метров и автомобиль «Mitsubishi».

В пользовании у него находятся две квартиры общей площадью почти 157 кв. метров, два земельных участка общей площадью свыше 41 кв. метра и гараж площадью более 19 кв. метров.

Доход супруги чиновника остался примерно на том же уровне: в 2016 году он составлял 164 тыс. 594 рубля, в 2017-м — 165 тыс. 53 рубля.

Жена Валерия Беспалова по-прежнему владеет 1/2 доли квартиры площадью свыше 100 кв. метров, квартирой площадью около 57 кв. метра и гаражом площадью более 19 кв. метров. Кроме того, у нее появилась квартира площадью почти 62 кв. метра.

В пользовании у нее находятся три земельных участка общей площадью около 302 кв. метров и гараж площадью более 22 кв. метров.