EN
11:15:25 Четверг, 17 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Годовой доход Валерия Беспалова составил около 2 млн. рублей

10:25 | 17.05.2018 | Политика

Печать

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова, который курирует работу регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики, составил по итогам 2017 года 1 млн. 998 тыс. 857 рублей, в то время как в 2016-м он был почти на 68 тыс. рублей больше.

Годовой доход Валерия Беспалова составил около 2 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Валерию Беспалову, как и раньше, принадлежит 1/8 доли автостоянки площадью свыше 260 кв. метров, гараж площадью более 22 кв. метров и автомобиль «Mitsubishi».

В пользовании у него находятся две квартиры общей площадью почти 157 кв. метров, два земельных участка общей площадью свыше 41 кв. метра и гараж площадью более 19 кв. метров.

Доход супруги чиновника остался примерно на том же уровне: в 2016 году он составлял 164 тыс. 594 рубля, в 2017-м — 165 тыс. 53 рубля.

Жена Валерия Беспалова по-прежнему владеет 1/2 доли квартиры площадью свыше 100 кв. метров, квартирой площадью около 57 кв. метра и гаражом площадью более 19 кв. метров. Кроме того, у нее появилась квартира площадью почти 62 кв. метра.

В пользовании у нее находятся три земельных участка общей площадью около 302 кв. метров и гараж площадью более 22 кв. метров.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе организована проверка по факту падения женщины в микроавтобусе В Пензенской области сохраняется тенденция к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией
В Пензе на базе колледжа будет создан ресурсный центр по обучению инвалидов В Пензе состоится концерт в поддержку детского православного приюта «Серафим»
Под Пензой иностранец подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому В Пензе прошел мастер-класс по современной хирургии паховой грыжи
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама