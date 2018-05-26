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Георгий Камнев выступил на форуме политических партий стран ШОС в Китае

16:11 | 26.05.2018 | Политика

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев, который в составе российской делегации накануне прибыл в китайский Шэньчжэнь, выступил на пленарном заседании международного форума политических партий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Георгий Камнев выступил на форуме политических партий стран ШОС в Китае

Фото: Facebook.com/gkamnev

«От имени КПРФ выступил на форуме политических партий стран ШОС. Передал участникам форума горячий привет и наилучшие пожелания от имени председателя партии Геннадия Зюганова», — написал Георгий Камнев на своей странице в Facebook.

По словам лидера пензенских коммунистов, в своем выступлении он обратил внимание участников мероприятия на международные вызовы, сделав особый акцент на проблеме безопасности и роли ШОС в ее решении.

Фото: Facebook.com/gkamnev

«Такие негативные явления, как терроризм, наркоторговля, экстремизм и бедность, стали настоящим бичом для многих государств, погрузили во тьму человеконенавистничества целые народы. Указанные пороки человечества материализуются в конкретные организации, которые пытаются надеть на себя маску справедливой борьбы. Это не ново, история знает много таких примеров. Однако сегодня такие организации имеют международный характер. Глобальный характер угроз человечества определяет и способы организации борьбы с этими угрозами. Международное сотрудничество в области прежде всего безопасности приобретает все большее значение. Однако, как отмечают многие эксперты, старые подходы и международные форматы сотрудничества не всегда могут адекватно отвечать на современные вызовы. ШОС и лежащий в ее основе принцип, названный «шанхайский дух», создают новое качество международных отношений, во многом являясь примером», — отметил член президиума ЦК КПРФ.

Он добавил, что также было высказано несколько предложений в рамках работы форума.

Фото: Facebook.com/gkamnev

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», международный форум политических партий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовал в Шэньчжэне в субботу, 26 мая.

Участие в нем принимают около 200 делегатов из Китая, Индии, Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, Непала, Камбоджи, Монголии, Шри-Ланки и государств бывшего Советского Союза.

В списке российской делегации значатся семь человек, которые представляют четыре парламентские партии страны: Сергей Железняк и Иван Козлов («Единая Россия»), Георгий Камнев и Вячеслав Седов (КПРФ), Евгений Кондрахин (ЛДПР), а также Алексей Чепа и Дмитрий Прокопенко («Справедливая Россия»).

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