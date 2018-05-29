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В Пензе ликвидировано отделение «Интернациональной партии России»

11:10 | 29.05.2018 | Политика

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Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Пензенский облсуд удовлетворил исковое заявление областного управления Минюста РФ о ликвидации реготделения политической партии «Интернациональная партия России».

В Пензе ликвидировано отделение «Интернациональной партии России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова, отделение было зарегистрировано в 2014 году.

«В нарушение законодательства о политических партиях в течение трех лет в уполномоченный орган не была представлена информация о деятельности отделения с указанием численности его членов и места нахождения постоянно действующего руководящего органа, о количестве выдвинутых зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, о зарегистрированных списках кандидатов в депутаты», — пояснила собеседница агентства.

Он добавила, что вступившим в законную силу решением Пензенского областного суда от 19 декабря 2017 года деятельность регионального отделения политической партии была приостановлена на 1 месяц.

«В июне 2017 года управлением министерства юстиции РФ по Пензенской области в адрес регионального отделения вынесено предупреждение об устранении выявленных нарушений, однако оно не было исполнено. Это нарушение законодательства послужило основанием для принятия судом решения о ликвидации регионального отделения партии. Решение не вступило в законную силу», — уточнила Наталья Быченкова.

Согласно данным ЕГРЮЛ, регионального отделение всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Пензенской области зарегистрировано в Средней Елюзани Городищенского района.

Председателем совета реготделения партии числится Юсеф Адикаев.

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