В Пензе ликвидировано отделение «Интернациональной партии России» Политика

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Пензенский облсуд удовлетворил исковое заявление областного управления Минюста РФ о ликвидации реготделения политической партии «Интернациональная партия России».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова, отделение было зарегистрировано в 2014 году.

«В нарушение законодательства о политических партиях в течение трех лет в уполномоченный орган не была представлена информация о деятельности отделения с указанием численности его членов и места нахождения постоянно действующего руководящего органа, о количестве выдвинутых зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, о зарегистрированных списках кандидатов в депутаты», — пояснила собеседница агентства.

Он добавила, что вступившим в законную силу решением Пензенского областного суда от 19 декабря 2017 года деятельность регионального отделения политической партии была приостановлена на 1 месяц.

«В июне 2017 года управлением министерства юстиции РФ по Пензенской области в адрес регионального отделения вынесено предупреждение об устранении выявленных нарушений, однако оно не было исполнено. Это нарушение законодательства послужило основанием для принятия судом решения о ликвидации регионального отделения партии. Решение не вступило в законную силу», — уточнила Наталья Быченкова.

Согласно данным ЕГРЮЛ, регионального отделение всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Пензенской области зарегистрировано в Средней Елюзани Городищенского района.

Председателем совета реготделения партии числится Юсеф Адикаев.