EN
15:45:40 Суббота, 2 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
Фоторепортаж Благотворительный спектакль «Давным-давно» с участием чиновников и бизнесменов

В Пензе отметили 210-летие со дня рождения Лаврентия Загоскина

11:30 | 02.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Творческий вечер «Вслед за путеводною звездой», посвященный 210-летию со дня рождения морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина, состоялся в литературном музее Пензы.

В Пензе отметили 210-летие со дня рождения Лаврентия Загоскина

Фото: пресс-служба реготделения РГО

Мероприятие, прошедшее 1 июня в рамках масштабного проекта «Возвращение к родным берегам», объединило членов Русского географического общества (РГО), краеведов, историков, путешественников, преподавателей, студентов и школьников.

«На протяжении всей жизни Загоскин служил Отечеству. […] В 1842–1844 годах в течении 566 суток экспедиция Загоскина на лодках и собачьих упряжках обследовала огромную площадь Аляски. Это была самая продолжительная и плодотворная экспедиция в истории исследований Русской Америки. Нам сейчас нужен свежий пример [того], как отваге, мужеству и знаниям могут покоряться территории. Один из них — Лаврентий Алексеевич Загоскин», — отметил в своем выступлении почетный полярник, председатель пензенского районного отделения РГО Павел Зайдфудим.

Он также передал горсть земли с малой родины путешественника — из села Николаевка Пензенского района — главе реготделения Русского географического общества Игорю Пантюшову.

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, она будет отвезена в Рязань на место, где похоронен Лаврентий Загоскин.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе камеры в помещении почты помогли найти подозреваемую в краже денег Сергей Щеткин познакомился с членами общественного совета при пензенском УМВД
Пассажир ограбил таксиста в Пензе Мэр Пензы недоволен динамикой работ по благоустройству мест отдыха горожан
В Пензе представлена книга о священномученике Иоанне (Поммере) В Пензе открыта выставка Евгения Балакшина «Дыхание пастели»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама