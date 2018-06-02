В Пензе отметили 210-летие со дня рождения Лаврентия Загоскина Общество

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Творческий вечер «Вслед за путеводною звездой», посвященный 210-летию со дня рождения морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина, состоялся в литературном музее Пензы.

Фото: пресс-служба реготделения РГО

Мероприятие, прошедшее 1 июня в рамках масштабного проекта «Возвращение к родным берегам», объединило членов Русского географического общества (РГО), краеведов, историков, путешественников, преподавателей, студентов и школьников.

«На протяжении всей жизни Загоскин служил Отечеству. […] В 1842–1844 годах в течении 566 суток экспедиция Загоскина на лодках и собачьих упряжках обследовала огромную площадь Аляски. Это была самая продолжительная и плодотворная экспедиция в истории исследований Русской Америки. Нам сейчас нужен свежий пример [того], как отваге, мужеству и знаниям могут покоряться территории. Один из них — Лаврентий Алексеевич Загоскин», — отметил в своем выступлении почетный полярник, председатель пензенского районного отделения РГО Павел Зайдфудим.

Он также передал горсть земли с малой родины путешественника — из села Николаевка Пензенского района — главе реготделения Русского географического общества Игорю Пантюшову.

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, она будет отвезена в Рязань на место, где похоронен Лаврентий Загоскин.