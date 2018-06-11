Олег Мельниченко замкнул топ-50 медиарейтинга российских сенаторов Политика

Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко замкнул топ-50 майского медиарейтинга членов Совфеда, который подготовлен компанией «Медиалогия».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он опустился с 48-го места, которое занял в апрельском рейтинге, на две позиции. Медиаиндекс Олега Мельниченко составил 1 тыс. 31,2 пункта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в компании «Медиалогия», среди заметных событий с участием сенатора оказалось его заявление о том, что в связи с ростом стоимости бензина в Совете Федерации России прогнозируют увеличение цен на Дальнем Востоке до 30%.

В поле зрения аналитиков также попала информация о том, что Андрей Кутепов, Сергей Рябухин и Олег Мельниченко планируют внести в Госдуму законопроект, предлагающий на полгода перенести срок вступления в силу новых требований к застройщикам, привлекающим средства дольщиков.

Кроме того, на медиарейтинг сенатора повлияло то, что он с осторожностью отнесся к идее о возможности получать ипотеку россиянам с 14 лет.

Другой пензенский сенатор — Алексей Дмитриенко — в число 50 наиболее упоминаемых членов Совета Федерации не попал.

Основой для построения медиарейтинга российских сенаторов является медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

При его расчете учитывается несколько параметров, в том числе влиятельность источника информации; характер упоминания объекта — позитивный, негативный или нейтральный; его роль в публикации — главная или эпизодическая; наличие прямой или косвенной речи.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 8 июня.