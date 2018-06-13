Сергей Юркин назначен и.о. главы администрации Каменского района Политика

Каменка, 13 июня 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Каменского района Пензенской области Сергей Юркин назначен исполняющим обязанности главы районной администрации.

Фото: Kamenka.pnzreg.ru

Соответствующее решение принято в ходе 21-й сессии собрания представителей Каменского района в среду, 13 июня. К работе в этой должности он приступит в предстоящий четверг, 14 июня.

Документы на конкурс на замещение вакантной должности принимаются до 19 июня. Итоги будут подведены 29 июня.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в райадминистрации, на данный момент заявок на конкурс не поступало.

Полномочия главы администрации Каменского района Пензенской области Константина Грошева, занимавшего данную должность на протяжении последних семи лет — с апреля 2011 года, прекращены досрочно 29 мая.

Исполняющим обязанности главы был назначен первый заместитель Константина Грошева — Геннадий Шлеин.