Полномочия главы администрации Каменского района прекращены досрочно Политика

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Полномочия главы администрации Каменского района Пензенской области Константина Грошева, занимавшего данную должность на протяжении последних семи лет — с апреля 2011 года, прекращены досрочно. Соответствующее решение принято в ходе 20-й сессии районного собрания представителей.

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На сайте райадминистрации сообщается, что исполняющим обязанности главы назначен первый заместитель Константина Грошева — Геннадий Шлеин.

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Как пояснили в департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области, Константин Грошев написал заявление об увольнении по собственному желанию, его последним рабочим днем стал вторник, 29 мая.

При этом истинные причины, по которым чиновник освободил занимаемую должность за полгода до своего 65-летия, не уточняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Константин Грошев является секретарем каменского местного отделения «Единой России», входит в состав регионального политсовета партии.