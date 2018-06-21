Сергей Егоров отмечен знаком «За заслуги в развитии парламентаризма» Политика

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Сергей Егоров, работающий в данной должности на профессиональной постоянной основе, удостоен почетного знака Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Награда вручена ему в ходе 9-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в четверг, 21 июня.

Тем самым отмечен вклад Сергея Егорова в совершенствование законодательства Пензенской области.

Почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма» является высшим ведомственным знаком отличия Совета Федерации РФ.

Инициаторами награждения могут выступать сенаторы и руководитель аппарата Совета Федерации.

Читайте также

Годовой доход Сергея Егорова превысил 5,5 млн. рублей

Почетный знак представляет собой изготовленное из золота наложение двух четырехконечных крестов, каждый из которых выполнен в виде соединения восьми равновеликих и четырех разновеликих рельефных штралов.

В середине находится круглый накладной знак, покрытый рубиновой эмалью, в центре которого располагается изображение герба страны без геральдического щита, над ним по кругу надпись — «Совет Федерации», а под ним — расходящиеся от центра лавровые ветви.

На оборотной стороне знака размещена надпись в три строки «За заслуги в развитии парламентаризма» и его номер.

Почетный знак носится на правой стороне груди. При наличии государственных наград располагается ниже.