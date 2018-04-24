Годовой доход Сергея Егорова превысил 5,5 млн. рублей Политика

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №3, члена фракции «Единая Россия» Сергея Егорова, который ранее работал проректором Пензенского государственного университета, а теперь на профессиональной постоянной основе выполняет функции вице-спикера регионального парламента, за 2017 год превысил 5,5 млн. рублей, в то время как в 2016-м он составлял 4,2 млн. рублей.

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Народному избраннику принадлежат по 1/2 доли двух земельных участков общей площадью почти 82 сотки, земельный участок площадью около 41 сотки, жилой дом площадью примерно 329 кв. метров, гараж площадью почти 21 кв. метр, полдоли нежилого здания площадью около 237 кв. метров и автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado».

В пользовании у Сергея Егорова находятся земельный участок площадью 44 кв. метров и квартира площадью около 78 кв. метров.

Доход супруги депутата остался примерно на том же уровне: в 2016 году он составлял более 244 тыс. рублей, в 2017 — около 233 тыс. рублей.

Она владеет квартирой площадью более 60 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.