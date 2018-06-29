Армяне объективно оценивают деятельность Никола Пашиняна — Татевик Костандян Политика

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Граждане Армении объективно оценивают деятельность нового премьер-министра страны Никола Пашиняна, занявшего этот пост в результате «бархатной революции». Такое мнение ИА «PenzaNews» высказала корреспондент армянской региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян, которая находится в Пензе на стажировке в рамках волонтерской программы для молодых журналистов «Гранатово-березовый коктейль».

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«Сейчас мы не испытываем такую эйфорию, как была тогда [сразу после революции]. Мы обращаем внимание на конкретные шаги. Мне нравится, что эйфория прошла. И все не только говорят, что Пашинян молодец и делает все отлично, а замечают недостатки. Нет такого, что все его поступки однозначно правильные, у него ведь тоже могут быть ошибки», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, по прошествии почти двух месяцев уже видны первые результаты деятельности нового премьер-министра.

«Самой большой бедой для нас была коррупция. Ты не мог шаг сделать в Армении, если у тебя нет знакомого или денег. За все надо было платить. Это было ужасно. Сейчас людей, из-за которых была такая атмосфера в Армении, наказывают, привлекают к ответственности по закону. И до них уже доходит, что так нельзя. Изменения видны», — сказала Татевик Костандян.