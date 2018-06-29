Армянские журналистки рассказали об участии в проекте «Гранатово-березовый коктейль» Общество

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Две журналистки из Армении — корреспондент региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян и член Союза журналистов Армении, корреспондент изданий «Аспарез» и «Женщина и политика» Диана Бахшян, ставшие первыми участницами волонтерской программы «Гранатово-березовый коктейль», которая реализуется в Пензе на базе детско-юношеской газеты «Деловой» на средства гранта, рассказали ИА «PenzaNews» о предварительных итогах своей стажировки, рассчитанной на четыре недели.

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Как отметила Татевик Костандян, дорога из Армении до Пензы заняла довольно длительное время — сначала они прилетели в Москву, затем поездом добирались до конечного пункта назначения.

«После дороги очень устали и вообще думали: «Зачем мы здесь? Как это далеко!» Когда мы приехали, [главный редактор газеты «Деловой»] Наталья Конашенкова все уже подготовила, и нам не пришлось тратить время на поиск жилья. Она нашла для нас квартиру в Веселовке, очень комфортную и уютную», — сказала собеседница агентства.

Обе участницы проекта выразили благодарность Наталье Конашенковой, которая, по словам молодых представителей СМИ, сопровождала их на каждом шагу и помогала во всем.

В свою очередь Диана Бахшян пояснила, что в Пензе им впервые пришлось писать статьи на русском языке, которые выйдут в следующем номере газеты «Деловой».

«День во время стажировки проходит очень насыщенно и интересно. Наталья [Конашенкова] подготовила план, в соответствии с которым каждый день мы что-то интересное делаем: ходим на экскурсии, берем интервью. Темы для статей нам предлагали, но могли и сами выбирать», — уточнила корреспондент.

Она отметила, что, в частности, подготовила материал о континентальном турнире по футболу Ассоциации студенческих спортивных клубов России, а ее коллега — об активном пансионе для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

По словам Дианы Бахшян, в профессиональном плане она уже обладает достаточным опытом, поэтому основными результатами стажировки считает улучшение уровня владения русским языком и знакомство с культурой страны.

«Хотелось бы, чтобы такой проект был организован в Армении, чтобы обменяться опытом. Российские журналисты могли бы получить точную информацию из первых рук, которую не узнаешь из иностранных газет, взглянуть на жизнь народа изнутри», — сказала член Союза журналистов Армении.

Она уточнила также, что лично не знакома с 19-летними студентками Российско-армянского (славянского) университета Лилит Карапетян и Элен Маргарян, которые после них 8 июля на месяц приедут в Пензу по программе «Гранатово-березовый коктейль».

«У нас опыта больше, чем у них, они только закончили второй курс университета. Им это зачтется как практика. Мы еще не взаимодействовали с ними, но в дальнейшем планируем. Я советую им больше общаться, в том числе на русском, потому что город, страна — это не только место, но в первую очередь люди, которые там живут. Нужно взять все, что можно, много учиться, много фотографироваться. Им будет хорошо здесь, я так думаю», — добавила Диана Бахшян.