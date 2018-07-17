Пензенский губернатор принял участие в работе комиссии по региональному развитию в Москве Политика

Москва, 17 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Виталия Мутко, которое состоялось в Москве во вторник, 17 июля.

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В центре внимания были вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов федерации, эффективности налоговых льгот и национальные проекты, предусмотренные майским указом главы государства.

Как отметил Виталий Мутко, на их реализацию может быть выделено до 8 трлн. рублей.

«Это дополнительный ресурс, и надо очень четко понимать, как он будет распределен», — сказал заместитель председателя правительства России.

В свою очередь Иван Белозерцев подчеркнул актуальность федеральной поддержки для повышения уровня жизни в регионах.

«В настоящее время исполнительными органами государственной власти Пензенской области проводится активная работа по определению перечня федеральных проектов, в которых планирует принять участие регион. Предварительно, мы примем участие в реализации всех 12 нацпроектов, а также в 32 федеральных проектах», — сказал губернатор.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области, в рамках национального проекта «Демография» интерес для региона представляет, в частности, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; разработка и реализация программы поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

«В сфере здравоохранения это проекты по кадровому обеспечению, развитию детского здравоохранения, борьбе с онкологическими заболеваниями. Серьезное влияние на создание условий для всестороннего образования молодого поколения может оказать участие в проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая школа» и других программах этого профиля», — пояснили в пресс-службе.