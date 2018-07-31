«Единая Россия» рассмотрит вопрос о кандидате на пост главы Пензы Политика

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Делегаты XXV конференции реготделения «Единой России» рассмотрят вопрос о кандидатуре на должность главы города Пензы, которую с декабря 2015 года занимает Валерий Савельев.

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«В среду, 1 августа, в 12.00 в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова [...] состоится XXV конференция пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». В центре внимания участников будет реализация партийных проектов на территории Пензенской области. […] Также делегаты рассмотрят вопрос о кандидатуре для выдвижения на должность главы города Пензы», — говорится в анонсе мероприятия, поступившем в редакцию ИА «PenzaNews» вечером во вторник, 31 июля.

Пресс-секретарь реготделения партии «Единая Россия» Татьяна Селезнева не смогла пояснить, по какой причине вопрос о кандидатуре на пост главы города включен в повестку конференции, хотя эта должность занята и о досрочной отставке Валерия Савельева до настоящего времени объявлено не было.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Приходите завтра на конференцию и все узнаете», — сказала собеседница агентства.

В продолжение темы она повторила, что лишь перечислила в анонсе темы, которые планируется затронуть в ходе мероприятия, а отвечать на дополнительные вопросы не может.

На просьбу корреспондента ИА «PenzaNews» сказать, кто в реготделении «Единой России», помимо пресс-секретаря, уполномочен комментировать информацию о предстоящей конференции, Татьяна Селезнева заявила, что «никто».

Биография

Савельев Валерий Петрович

«Завтра на конференцию приходите и там спросите. Никто не может сейчас», — резюмировала собеседница агентства.

Сам Валерий Савельев пока недоступен для комментариев. Также журналистам агентства не удалось дозвониться до его пресс-секретаря Елены Саморуковой.

При этом на сайте пензенской гордумы 31 июля была размещена новость под заголовком «Глава города проверил качество выполнения работ по благоустройству внутридворовой территории Гоголя, 26», в которой сообщается о встрече Валерия Савельева с жителями данного дома.

Информация о возможном досрочном сложении им полномочий главы города на сайте на данный момент отсутствует.