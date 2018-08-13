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Управделами пензенского губернатора покупает два седана за 3,2 млн. рублей

17:36 | 13.08.2018 | Политика

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Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Управление делами губернатора и правительства Пензенской области планирует приобрести два новых пятиместных седана с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Управделами пензенского губернатора покупает два седана за 3,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Поставщик будет определен по итогам электронного аукциона, начальная (максимальная) цена которого составляет 3 млн. 246 тыс. рублей.

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Комплектация должна предусматривать наличие системы помощи при трогании на подъеме, круиз- и климат-контроля, камеры заднего вида, передних и задних датчиков парковки, многофункционального рулевого колеса, а также возможность запуска двигателя кнопкой.

Цвет кузова и салона должен быть согласован с заказчиком.

Предполагается, что гарантия на автомобили составит не менее трех лет или 100 тыс. км пробега.

Транспорт будет приобретен за счет средств бюджета Пензенской области.

Аукцион по определению поставщика назначен на 31 августа.

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