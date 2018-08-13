Пензенские власти заплатят телеканалам еще около 8 млн. рублей Общество

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области объявил три электронных аукциона в общей сложности почти на 8 млн. рублей на оказание услуг по производству и размещению в теле- и радиоэфире программ, сюжетов и роликов о регионе.

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Начальная (максимальная) цена двух из них, объявленных 9 августа, составляет 2 млн. рублей.

Один из этих аукционов ориентирован на региональный телеканал, работающий на территории Пензы и области. Обязательным условием является 100-процентное собственное вещание.

В рамках контракта телеканал должен будет осуществить трансляцию двухчасовой пресс-конференции, выпустить в воскресный вечер с повтором в будний день девять программ о социально-экономической и политической ситуации в Пензенской области, восемь репортажей, 126 рубрик и 20 роликов.

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Второй аукцион на такую же сумму ориентирован на общероссийские телеканалы, вещающие на территории Пензы и региона, а также радиостанцию.

От телеканала требуется показать одну прямую линию продолжительностью 90–120 минут, восемь рубрик с повторами, девять интервью, шесть презентационных роликов с повторами и шесть информационно-аналитических программ в формате спик-шоу.

В эфире радио должно прозвучать девять интервью с повторами и аудиоверсии шести программ в формате спик-шоу.

Начальная (максимальная) цена в рамках третьего аукциона, который был объявлен 10 августа, составляет 3 млн. 994 тыс. 600 рублей. Контракт будет заключен с компанией, представляющий региональный телеканал и радиостанцию.

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В телеэфире следует показать: одну прямую линию продолжительностью 120 минут, 25 сюжетов хронометражем не менее одной минуты и 15 — не более двух минут, 60 роликов, четыре проекта «о выдающихся достижениях Пензенской области», 10 авторских программ «о позитивных изменениях социально-экономической и общественно-политической сферах» до 3 минут каждая и пять программ длительностью до 55 минут, а также выпустить один презентационный фильм.

В эфире радиостанции должно выйти 550 роликов по 20 секунд каждый.

Для всех исполнителей подразумевается постоянное физическое присутствие представителя на территории Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в первой половине 2018 года департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, возглавляемый Олегом Синенковым и курируемый заместителем председателя правительства региона Василием Трохиным, уже заключил контракты на 2 млн. рублей каждый с тремя телерадиокомпаниями — ЗАО «ТРК «Наш Дом» («11 канал»), ГТРК «Пенза» (телеканалы «Россия 1. Пенза» и «Россия 24. Пенза», радиостанции «Вести FM», «Радио России из Пензы» и «Радио Маяк») и ООО «Фирма «Экспресс» (телеканал «Экспресс»).