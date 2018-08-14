Вадим Муравлев возглавил управление ЖКХ Пензы Политика

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Бывший заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы Вадим Муравлев назначен начальником управления жилищно-коммунального хозяйства города спустя две недели после того, как Андрей Гришин освободил этот пост по собственному желанию.

Фото: Penza-gorod.ru

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев представил Вадима Муравлева в новой должности в ходе аппаратного совещания, которое состоялось во вторник, 14 августа.

Постановление о его назначении главой управления ЖКХ мэр подписал днем ранее, 13 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Гришин возглавлял управление ЖКХ Пензы более 2,5 лет. Он уволился по собственному желанию. Последним рабочим днем Андрея Гришина на этой должности стало 31 июля.

С этого времени обязанности начальника исполняла заместитель руководителя управления Майя Воронова.