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В Пензе планируется принять закон о старосте сельского населенного пункта

16:15 | 23.08.2018 | Политика

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Проект закона «О старосте сельского населенного пункта Пензенской области» внесен в Законодательное собрание региона губернатором Иваном Белозерцевым.

В Пензе планируется принять закон о старосте сельского населенного пункта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он устанавливает правовое регулирование деятельности старосты, который призван организовать взаимодействие органов местного самоуправления и жителей.

В законопроекте поясняется, что староста будет назначаться представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан из числа лиц, обладающих активным избирательным правом.

Определено, что староста не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы. Он не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними с органами местного самоуправления.

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Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более 5 лет.

Материально-техническое и организационное обеспечение его деятельности будет осуществляться органами местного самоуправления.

Как отмечается в пояснительной записке, подписанной заместителем председателя правительства Пензенской области Василием Трохиным, законопроект разработан с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Предполагается, что его принятие не потребует дополнительного финансирования из бюджета Пензенской области.

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