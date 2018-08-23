В Пензе стартовал сбор подписей за отставку губернатора Ивана Белозерцева Общество

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Региональное отделение «Левого фронта» за два года до окончания срока полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева объявило о начале общественной кампании за его отставку со сбором подписей граждан, которые впоследствии планируется передать в администрацию президента России.

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Как следует из сообщения, распространенного местным отделением движения, причиной для этого стало то, что активисты «Левого фронта» расценили широко неафишируемое создание региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума на тему повышения пенсионного возраста, зарегистрированной в Пензе 20 августа, как попытку власти исключить саму возможность организации всенародного голосования, за что выступают коммунисты, которые ранее также подали соответствующие документы в облизбирком.

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«Мы поставили себе задачу выяснить, кто все эти люди [из зарегистрированной подгруппы]. Оказалось, что многие из них являются не просто работниками бюджетной сферы, а еще и членами партии «Единая Россия», по инициативе которой в нашей стране хотят поднять пенсионный возраст на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Напомним, что провести пенсионную реформу предложил лидер партии «Единая Россия», председатель правительства России Дмитрий Медведев. Фракция «Единая Россия» в Государственной думе практически единогласно поддержала повышение пенсионного возраста при рассмотрении законопроекта в первом чтении. […] Теперь «Единая Россия» пытается лишить граждан страны референдума по вопросу пенсионной реформы. Для этого 15 августа в доме молодежи собрали бюджетников и представителей лояльных власти общественных организаций, которые и вошли в фиктивную подгруппу по проведению референдума. Все прекрасно понимают, что эти люди не будут собирать никакие подписи и больше всего они боятся огласки, потому что сделали мерзкое дело — внесли свой вклад в пенсионную реформу», — говорится в релизе.

В нем добавляется также, что активисты «Левого фронта» намерены не только обнародовать список участников этой подгруппы с указанием места работы каждого, в котором значатся директора школ, соцработники, члены советов ветеранов, но и провести акции протеста, чтобы общество выразило свое презрение к ним.

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«Мы также понимаем, что инициативная группа собралась не сама, возможно, даже некоторым из ее участников гадко в душе от их омерзительного и подлого поступка. Но что сделано, то сделано. Мы считаем, что организаторы этой «аферы» по созданию фейковой инициативной группы тоже должны ответить перед справедливым народным судом. Доподлинно известно, что за всеми процессами в регионе стоит губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев, который как представитель «Единой России» также поддерживает повышение пенсионного возраста. В сложившейся ситуации, когда власть не дает провести нам референдум по вопросу пенсионного возраста и собрать необходимые для этого подписи, «Левый фронт» объявляет общественную кампанию за отставку Ивана Белозерцева с поста губернатора. Мы соберем подписи и передадим их в администрацию президента», — отмечается в сообщении.