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Ивану Белозерцеву предлагается присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы»

12:07 | 27.08.2018 | Политика

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» предлагается присвоить губернатору Пензенской области, члену президиума регионального политсовета «Единой России» Ивану Белозерцеву.

Ивану Белозерцеву предлагается присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данный вопрос включен в повестку 48-й очередной сессии гордумы шестого созыва, которая состоится в предстоящую пятницу, 31 августа.

«На основании представленного ходатайства временно исполняющего обязанности председателя правительства Пензенской области Валерия Николаевича Беспалова предлагается присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы» Белозерцеву Ивану Александровичу [...] за многолетнюю безупречную работу и выдающие заслуги перед городом Пензой и ее жителями», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе гордумы, уточнив при этом, что данное ходатайство датировано 25 июня.

Вопрос о присвоении главе региона звания, которое является высшей формой поощрения в Пензе, был рассмотрен депутатами на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

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В итоге народные избранники проголосовали за его вынесение на ближайшую сессию, на которой будет принято окончательное решение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Иван Белозерцев, который 15 сентября 2018 года будет отмечать свое 60-летие, является уроженцем Орловской области. Имеет военное образование. В разные годы занимал должности главы города Пензы и председателя Законодательного собрания области, а также возглавлял региональное отделение «Единой России».

25 мая 2015 года был назначен врио губернатора, 13 сентября победил на выборах главы региона.

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