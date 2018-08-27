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Пензенская делегация посетит Орел с рабочим визитом

19:07 | 27.08.2018 | Политика

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Делегация из Пензы, которую возглавит мэр Виктор Кувайцев, посетит Орел с рабочим визитом в предстоящую среду, 29 августа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации Орла.

Пензенская делегация посетит Орел с рабочим визитом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гости из Пензы оценят ход благоустройства общественных территорий — бульвара Победы, скверов «Юность» и «Орлята», ремонт дворовых территорий, посетят муниципальные предприятия «Спецавтобаза» и «Орелводоканал», — уточняется в тексте.

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В нем добавляется, что в завершение визита пензенские творческие коллективы выступят на сцене орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева.

Вместе с тем на сайте правительства Пензенской области размещена информация, согласно которой делегацию  возглавит губернатор Иван Белозерцев, являющийся уроженцем Орловской области.

Также отмечается, что рабочая поездка рассчитана на три дня — с 28 по 30 августа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2018 года Пензу посетила делегация Орловской области, которую возглавлял временно исполняющий обязанности губернатора, член президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков.

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