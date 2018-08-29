Иван Белозерцев не вошел в топ-50 рейтинга губернаторов Политика

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 51 место в национальном рейтинге глав российских регионов, составленном центром информационных коммуникаций «Рейтинг» за июль и август 2018 года.

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Он включен во вторую группу губернаторов из трех, в которую также вошли главы Владимирской, Саратовской, Псковской, Архангельской, Смоленской, Брянской и ряда других областей.

В аналогичном списке руководителей субъектов федерации за май–июнь Иван Белозерцев занимал 45 место, а в марте–апреле даже входил в топ-40 губернаторов.

Как отмечается в пояснительной записке, результаты рейтинга получены на основе анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В рассылаемых анкетах предлагалось не только формально оценить работу того или иного руководителя субъекта РФ, но и обосновать свои выводы.

По мнению составителей рейтинга, конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов. При этом те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение, получали такую возможность.

Согласно данным ЦИК «Рейтинг», в итоговом исследовании за 2015 год губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занимал 47 место, за 2016 и 2017 годы — 41 строчку.