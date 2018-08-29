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Пенза и Орел договорились о сотрудничестве

14:21 | 29.08.2018 | Политика

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Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Договор о сотрудничестве Пензы и Орла, предусматривающий расширение двустороннего взаимодействия в экономической, научно-технической и культурной сферах, заключен в среду, 29 августа.

Пенза и Орел договорились о сотрудничестве

Фото: Orel-adm.ru

Подписи под документом, который рассчитан на трехлетний период, поставили глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и мэр Орла Василий Новиков.

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Стороны договорились поощрять контакты между творческими коллективами двух городов, содействовать обмену визитами, взаимодействовать в области туризма, экскурсионной и выставочно-ярмарочной деятельности, а также способствовать расширению сотрудничества между спортивными организациями.

Кроме того, планируется активизация работы по вопросам, связанным с эффективной реализацией инвестиционных проектов.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, по истечении срока действия договора он будет автоматически продлен.

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