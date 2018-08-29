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Прошло совместное заседание кабинетов министров Пензенской и Орловской областей

12:59 | 29.08.2018 | Политика

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Орел, 29 августа 2018. PenzaNews. Совместное заседание кабинетов министров Пензенской и Орловской областей проведено в среду, 29 августа.

Прошло совместное заседание кабинетов министров Пензенской и Орловской областей

Фото: Pnzreg.ru

Перед его началом губернатор Иван Белозерцев и врио главы региона Андрей Клычков осмотрели выставку произведенной в Пензенской области продукции, организованную в здании администрации Орловской области.

«Экспозиция обновила и расширила наши впечатления о достижениях Пензенской области, полученные в ходе визита орловской делегации в ваш регион в мае 2018 года. Мы понимаем, что это только малая толика тех результатов, которых вам удалось достичь и к которым вы продолжаете стремиться. Мы уже внедряем ряд ваших наработок на орловской земле», — отметил Андрей Клычков, комментируя увиденное.

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В свою очередь Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что представителям обоих регионов стоит поучиться друг у друга и перенять положительный опыт.

«Впечатляют ваши результаты в развитии сельскохозяйственной отрасли. На сегодняшний день Орловская область является одним из лидеров среди регионов РФ, здесь очень высокая урожайность», — сказал он.

В продолжение заседания Андрей Клычков проинформировал гостей о том, что в Орле по примеру пензенского «Кванториума» будет открыт детский технопарк.

Он добавил также, что наработки региона используются в местных программах комплексной застройки и благоустройства территорий, развитии приборостроительного кластера, работе по созданию свободной экономической зоны промышленно-перерабатывающего назначения, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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