EN
01:07:52 Вторник, 4 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе досрочно прекращены полномочия двух депутатов от «Единой России»

17:11 | 03.09.2018 | Политика

Печать

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Полномочия двух депутатов городской думы от партии «Единая Россия» от избирательных округов №23 и №7 — гендиректора ООО «Корпорация «Тезаурус» Георгия Тюрина, который находится под стражей с мая 2017 года, и технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева соответственно — прекращены досрочно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила главный специалист пресс-службы гордумы Александра Александрова.

В Пензе досрочно прекращены полномочия двух депутатов от «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это было на сессии [31 августа] в режиме закрытого заседания», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что пока не располагает сведениями о том, кто выступил с соответствующей инициативой, как принимавшие участие в работе сессии депутаты голосовали по данному вопросу, а также почему он не был рассмотрен в присутствии журналистов.

«Их округа [Георгия Тюрина и Василия Журавлева] будут до следующего года курировать другие депутаты», — уточнила Александра Александрова.

Загрузка...
Читайте также
Житель Пензы получил условный срок за 7 тыс. бутылок нелегального алкоголя Житель Малой Сердобы госпитализирован с ножевым ранением
В Пензе в 2019 году займутся ремонтом домов, имеющих историческую ценность Пензенские аграрии начали уборку сои
В пензенских школах пройдет творческий конкурс, посвященный 100-летию комсомола Пензенский губернатор предложил поднимать перед школами флаги
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама