В Пензе досрочно прекращены полномочия двух депутатов от «Единой России» Политика

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Полномочия двух депутатов городской думы от партии «Единая Россия» от избирательных округов №23 и №7 — гендиректора ООО «Корпорация «Тезаурус» Георгия Тюрина, который находится под стражей с мая 2017 года, и технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева соответственно — прекращены досрочно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила главный специалист пресс-службы гордумы Александра Александрова.

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«Это было на сессии [31 августа] в режиме закрытого заседания», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что пока не располагает сведениями о том, кто выступил с соответствующей инициативой, как принимавшие участие в работе сессии депутаты голосовали по данному вопросу, а также почему он не был рассмотрен в присутствии журналистов.

«Их округа [Георгия Тюрина и Василия Журавлева] будут до следующего года курировать другие депутаты», — уточнила Александра Александрова.