Срок содержания депутата Георгия Тюрина под стражей продлен до 25 октября
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Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 25 октября срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя гордумы, депутата от избирательного округа №23 Георгия Тюрина, членство которого в партии «Единая Россия» приостановлено до вынесения приговора.
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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Сергей Маслов, продление срока на столь длительный период — почти на 6 месяцев — обусловлено тем, что расследование уголовного дела завершено и теперь предстоит судебное следствие.
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«Закон позволяет продлевать до полугода», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил также, что дата первого заседания по делу пока не определена.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», депутат пензенской гордумы Георгий Тюрин находится под стражей с мая 2017 года.
Расследование уголовного дела в отношении него завершено в апреле 2018-го. Народный избранник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».