Фомин сменит Тимохину на посту главы пресс-службы пензенского Заксобрания Политика

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Директор по развитию компании «Альфавита» Максим Фомин, выполнявший в 2014–2015 годах функции пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области, сменит Марину Тимохину на посту руководителя пресс-службы Законодательного собрания региона, который она занимала более 10 лет — с марта 2008 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» сама Марина Тимохина, ее решение оставить должность связано с семейными обстоятельствами.

По словам экс-главы пресс-службы областного парламента, официально ее последним рабочим днем стал минувший понедельник, однако в четверг, 6 сентября, она встретилась с Максимом Фоминым, которому предстоит войти в курс дела.

В свою очередь Максим Фомин в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» сказал, что приступит к исполнению своих новых обязанностей только на следующей неделе, однако назвать конкретное число он затруднился.

По его словам, это связано с определенными формальностями, которые необходимо соблюсти при переходе на работу в региональный парламент.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2008 года Марина Тимохина стала победительницей конкурса на замещение вакантной должности руководителя пресс-службы Законодательного собрания Пензенской области.

До этого назначения она работала главой пресс-службы УВД по Пензенской области в звании подполковника милиции. Ведомство тогда возглавлял нынешний ректор ПГУ Александр Гуляков. В 2007 году он был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области от партии «Единая Россия», а затем — спикером парламента, в связи с чем ему пришлось покинуть пост начальника областного управления внутренних дел.