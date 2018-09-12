«Молодая Гвардия» объявила набор интересующихся политикой в «Школу парламентаризма» Политика

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. «Молодая Гвардия Единой России» объявила о начале отбора интересующихся политикой жителей Пензенской области в возрасте от 16 до 35 лет для участия в третьем сезоне федерального проекта «Школа парламентаризма», который будет реализован с использованием средств президентского гранта.

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«Будут различные кейсы, деловые игры, интеллектуальные занятия, чтобы люди поняли, что такое политика, прежде всего молодежная политика, чем это для них может закончиться, чтобы они увидели перспективы», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель проекта «Школа парламентаризма» в Пензенской области Дмитрий Баклашов, который также является помощником депутата Госдумы РФ от «Единой России» Ивана Фирюлина.

Он отметил, что в этом сезоне будет более серьезный отбор участников, в частности, им предстоят очные индивидуальные собеседования, во время которых организаторы будут смотреть, «что это за люди и как они поведут себя в разных ситуациях».

По словам Дмитрия Баклашова, если в предыдущие годы квота составляла примерно 100 человек, в этом планируется набрать около 300, при этом молодежь уже проявила высокий интерес к проекту: за первые дни поступила сотня заявок.

«В основном это студенты очной формы обучения гуманитарных специальностей. Могут приходить и школьники, и работающая молодежь, и действующие чиновники», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, «Школа парламентаризма» полезна, например, помощникам депутатов различных уровней.

«Вот им как раз интересно, потому что очень выгодно пообщаться с этими людьми — со спикерами, с ними наладить общий язык, какие-то, я не знаю, выгоды для себя извлечь, даже личные», — подчеркнул Дмитрий Баклашов.

Руководитель проекта «Школа парламентаризма» в Пензенской области сообщил, что занятия будут проводиться до середины декабря 1–2 раза в неделю.

Он пояснил, что площадка и длительность каждой встречи будут зависеть от приглашенного спикера, среди которых могут быть представители власти, бизнесмены и общественные деятели, а также от заявленной темы.

Дмитрий Баклашов обратил внимание на то, что после завершения образовательной программы предусмотрено время на проектную работу, а по итогам сезона — ориентировочно весной 2019 года — будет сформирован клуб молодых политиков.