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Пензенский губернатор поздравил самарского коллегу со вступлением в должность

17:00 | 17.09.2018 | Политика

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично поздравил главу Самарской области Дмитрия Азарова с вступлением в должность в понедельник, 17 сентября.

Пензенский губернатор поздравил самарского коллегу со вступлением в должность

Фото: Pnzreg.ru

«Есть события, которые запоминаются на всю жизнь, и к ним, несомненно, относится вступление в должность губернатора. Самарская область — особый регион, где сосредоточен крупный промышленный, образовательный, научный, сельскохозяйственный и культурный потенциал. С должностью главы региона Вы принимаете особую ответственность за его развитие. Горжусь, что мне выпала возможность поздравить Вас с этим важнейшим в жизни событием», — сказал Иван Белозерцев в ходе инаугурации в академическом театре оперы и балета.

Губернатор отметил, что познакомился с Дмитрием Азаровым 8 лет назад, когда тот был главой Самары, а сам он возглавлял пензенскую городскую думу.

«С тех пор мы стали дружить, поддерживая друг друга, наши города и регионы. Я не сомневаюсь, что Вы сделаете все возможное для развития Самарской области. У Вас есть и опыт руководства городом, и [работы] в Совете Федерации, и уважение и любовь к жителям родного региона», — добавил Иван Белозерцев.

Она выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве субъектов федерации и создании в дальнейшем совместных предприятий.

«Искренне желаю Самарской области счастья и интенсивного развития под Вашим руководством», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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