Белозерцев пригрозил «вернуть» Щеглова из Земетчино в Пензу Политика

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев пригрозил «вернуть» в Пензу Юрия Щеглова, который около года назад был назначен главой администрации Земетчинского района, а до этого работал в областном центре директором школы №58.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции, Иван Белозерцев потребовал, чтобы чиновники лично проверили, насколько тепло в жилых домах и социально значимых учреждениях, в том числе детсадах, школах и домах ветеранов.

«Не верьте на слово тем, кто вам докладывает о том, что все у нас хорошо. Я даже здесь по аудитории вижу — некоторые пришли на совещание у вас, сидят в куртках», — сказал глава региона, комментируя изображение на экране.

Он добавил, что, в частности, наблюдает такую картину на кадрах из Земетчинского района.

«У нас ни в одной куртке никто не сидит», — возразил на это Юрий Щеглов, на что губернатор отреагировал достаточно резко.

«Я Вам слова не давал, а то я Вас верну в Пензу на другую должность. Вы перепутали должность главы администрации с учебным учреждением, где Вы работали когда-то», — сказал Иван Белозерцев.