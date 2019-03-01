EN
08:08:05 Суббота, 2 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензу прибыл зампред комитета Госдумы по государственному строительству

15:56 | 01.03.2019 | Политика

Печать

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин, входящий во фракцию «Единая Россия», прибыл в Пензу.

В Пензу прибыл зампред комитета Госдумы по государственному строительству

Фото: Pnzreg.ru

В рамках визита он провел рабочую встречу в правительстве Пензенской области, в которой приняли участие губернатор Иван Белозерцев, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, председатель Законодательного собрания региона, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин и руководитель исполкома отделения партии Юрий Дворянинов.

Главной темой обсуждения стали вопросы социально-экономического развития и реализация нацпроектов.

«Мы активно работаем по продвижению национальных проектов, имеющих огромное значение для повышения качества жизни в Пензенской области. В первую очередь это здравоохранение, образование, экология. В этой работе нас поддерживает региональное отделение «Единой России», — пояснил Иван Белозерцев.

Читайте также

«Единая Россия» запустила очное обучение в рамках модуля «Политический лидер»

Он добавил, что созданием комфортной среды в Пензе занялись много лет назад в рамках партпроекта по ремонту дворовых территорий.

«Сегодня это приоритетный проект, в реализацию которого включились уже все муниципальные образования нашего региона», — сказал губернатор.

В свою очередь Рафаэль Марданшин дал высокую оценку областному отделению «Единой России».

«Пензенское региональное отделение партии — сильное и работоспособное», — цитирует депутата Госдумы пресс-служба облправительства.

Загрузка...
Читайте также
Конфликт на КПП Заречного обернулся для женщины условным сроком В Пензе 13–14 марта пройдет конкурс работников допобразования «Сердце отдаю детям»
В Пензе прекращено дело в отношении экс-директора «АТХ» В Пензенской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Пензе 6 марта пройдет женский форум В Пензе не стали отменять занятия в школах из-за голосования за проекты благоустройства
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама