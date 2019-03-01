В Пензу прибыл зампред комитета Госдумы по государственному строительству Политика

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин, входящий во фракцию «Единая Россия», прибыл в Пензу.

Фото: Pnzreg.ru

В рамках визита он провел рабочую встречу в правительстве Пензенской области, в которой приняли участие губернатор Иван Белозерцев, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, председатель Законодательного собрания региона, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин и руководитель исполкома отделения партии Юрий Дворянинов.

Главной темой обсуждения стали вопросы социально-экономического развития и реализация нацпроектов.

«Мы активно работаем по продвижению национальных проектов, имеющих огромное значение для повышения качества жизни в Пензенской области. В первую очередь это здравоохранение, образование, экология. В этой работе нас поддерживает региональное отделение «Единой России», — пояснил Иван Белозерцев.

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Он добавил, что созданием комфортной среды в Пензе занялись много лет назад в рамках партпроекта по ремонту дворовых территорий.

«Сегодня это приоритетный проект, в реализацию которого включились уже все муниципальные образования нашего региона», — сказал губернатор.

В свою очередь Рафаэль Марданшин дал высокую оценку областному отделению «Единой России».

«Пензенское региональное отделение партии — сильное и работоспособное», — цитирует депутата Госдумы пресс-служба облправительства.