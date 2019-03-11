В Пензенской области полиция пыталась изъять у активистов газеты с критикой губернатора Политика

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали, но после получения письменных объяснений отпустили троих активистов движения «Левый фронт», раздававших на улице в рабочем поселке Лунино Пензенской области номер газеты «Любимый город», в котором содержатся критические статьи о губернаторе Иване Белозерцеве.

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Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 10 марта. Информация о нем попала в ряд федеральных интернет-изданий, а также быстро распространилась в социальных сетях.

По сообщению пресс-службы реготделения «Левого фронта», полицейские под предлогом проведения экспертизы пытались изъять все пачки газет, которые имели при себе активисты, однако те отказались их отдавать и обратились с жалобой в прокуратуру.

В итоге стражи порядка получили от оппозиционеров лишь 18 экземпляров из примерно 1,5 тыс.

Согласно имеющимся сведениям, газета «Любимый город» была выпущена 25 февраля — на следующий день после третьего митинга за отставку губернатора Ивана Белозерцева, а основная часть тиража ранее уже была распространена по районам.

В реестре СМИ на сайте Роскомнадзора на данный момент газета с названием «Любимый город», в качестве территории распространения которой указана Пензенская область, как действующее печатное издание не значится.