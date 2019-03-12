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Белозерцев участвует в обсуждении молодежной политики на заседании совета при полпреде в ПФО

09:49 | 12.03.2019 | Политика

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Ижевск, 12 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принимает участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе в Ижевске во вторник, 12 марта.

Белозерцев участвует в обсуждении молодежной политики на заседании совета при полпреде в ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его главными темами стали выявление, поддержка, развитие способностей и талантов детей и молодежи, а также кадровое продвижение.

«Главная задача — создать максимальные условия для самореализации каждого. В творчестве, учебе, спорте — в той сфере, где хочет сам ребенок. Конечно, мы всегда будем поддерживать это направление», — написал глава региона в своем аккаунте в Instagram под фотографией, сделанной в ходе заседания.

Он также опубликовал снимок листа бумаги со статистическими данными, на котором ручкой подчеркнуто предложение: «Самый высокий процент (свыше 75%) участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников за 2018 год отмечается в Пензенской области».

«Одно рейтинговое агентство назвало меня «главным фанатом Пензенской области». Разве плохо гордиться тем, что регион и его жители достигают успехов? Наши школьники и студенты — талантливые, инициативные. Я когда с ними встречаюсь, даже немного удивляюсь тому, сколько у них ярких, интересных, свежих идей», — прокомментировал Иван Белозерцев эту фотографию.

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