Шевченко счел интересным предложение участвовать в выборах губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Журналист, глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области, член совета движения «Левый фронт» Максим Шевченко назвал интересным предложение принять участие в выборах губернатора Пензенской области в 2020 году.

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«Ко мне обратились с таким предложением товарищи из «Левого фронта» — участвовать в выборах губернатора Пензенской области в 2020 году. Я с удовольствием встречусь с товарищами. Предложение интересное», — сказал он в ходе общения с интернет-пользователями на своем канале на портале YouTube в минувшую среду, 13 марта.

При этом, по словам Максима Шевченко, если он будет баллотироваться, то не потому, что хочет занять кресло губернатора.

«Говорят, это очень разоренная область, где уничтожены промышленность, сельское хозяйство. Поэтому, я думаю, что бороться вместе с широкой коалицией протестных сил за Пензенскую область — это будет очень важная задача. Тактику мы будем обсуждать», — пояснил журналист.

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16 июня 2018 года на конференции владимирского регионального отделения КПРФ было принято решение о выдвижении беспартийного Максима Шевченко кандидатом в губернаторы. Также он возглавил список партии на выборах в областной парламент.

3 августа облизбирком отказал Максиму Шевченко в регистрации в качестве кандидата в губернаторы в связи с непрохождением муниципального фильтра.

9 сентября он был избран депутатом Законодательного собрания Владимирской области, а позже стал руководителем фракции КПРФ.