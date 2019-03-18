В Пензе 18 марта рассмотрят первые заявления на участие в праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» рассмотрит первые заявления от потенциальных участников праймериз в понедельник, 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заседание оргкомитета пройдет в штабе пензенских единороссов на улице Гладкова в 13.00.

Читайте также

В Пензе сформирован оргкомитет по проведению праймериз «Единой России»

Помимо обсуждения заявлений на участие в предварительном голосовании, также намечено рассмотреть организационные вопросы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Пензенскую городскую думу седьмого созыва, которые состоятся осенью 2019 года, пройдут по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, а еще 10 мандатов — распределить по результатам голосования между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Новая схема 25 одномандатных избирательных округов была утверждена на 54-й очередной сессии гордумы 22 февраля 2019 года.