Виктор Кувайцев избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья Политика

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья в ходе заседания, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи в среду, 27 марта.

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Его кандидатуру предложил глава некоммерческой организации, мэр Казани Ильсур Метшин, у которого до настоящего времени было двое заместителей — глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков и глава Ульяновска Сергей Панчин.

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«Виктор Николаевич [Кувайцев] с 2014 года ведет активную деятельность в ассоциации, всегда сам участвует в заседаниях, выступает с докладами, как и сегодня, охотно делится опытом и лучшими практиками своей деятельности с коллегами, вносит предложения по совершенствованию федерального законодательства о местном самоуправлении», — отметил Ильсур Метшин.

Он добавил, что в Пензе регулярно проводятся мероприятия Ассоциации городов Поволжья — так, в апреле состоится заседание секции «Развитие инженерно-технического образования. Опыт, лучшие практики, проблемы и предложения по дальнейшему развитию».

В итоге представители ассоциации поддержали кандидатуру Виктора Кувайцева, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.