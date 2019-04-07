Виктор Кувайцев назвал присутствие чиновников в соцсетях требованием времени Политика

Пенза, 7 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев назвал наличие у чиновников аккаунтов в социальных сетях требованием времени.

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«Ставлю задачу коллегам находить время для соцсетей не только в плане личного общения, но и для работы — сегодня это требование времени. Можно перефразировать известное выражение «Если вашего бизнеса нет в интернете, значит, вас нет в бизнесе», заменив понятие «бизнес» на «работу». А социальные сети — удобный инструмент для этого», — сказал мэр, комментируя ИА «PenzaNews» свое поручение руководителям городских управлений и ведомств активнее взаимодействовать с жителями, используя для этого современные возможности.

Виктор Кувайцев уточнил, что на данный момент аккаунты в соцсетях имеют более 30 представителей городской власти.

«Это должностные лица администрации Пензы, главы районных администраций, руководители муниципальных организаций и ведомств, а также некоторые руководители структурных подразделений администрации города. Большинство из них зарегистрированы в Facebook», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, согласно сведениям организационного отдела мэрии, в I квартале 2019 года чиновники Пензы разместили в соцсетях более 3,7 тыс. публикаций.

Говоря о своем личном опыте общения с жителями через социальные сети, Виктор Кувайцев сообщил, что за три месяца через Instagram, «Твиттер» и Facebook ему поступило более 50 обращений, а еще около 100 — в адрес его заместителей и руководителей городских ведомств.

«По тематике это в основном вопросы жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и строительства, культуры, образования и спорта», — сказал глава администрации города.

Вместе с тем Виктор Кувайцев отметил, что количество обращений к тому или иному чиновнику напрямую зависит от его активности в соцсетях.

«Жители комментируют, уточняют, задают вопросы к опубликованному посту. Нет публикаций, нет подписчиков — нет комментариев и обращений. Поэтому важно не только делать перепосты готовых новостей, но и больше говорить о результатах своей деятельности», — подчеркнул мэр Пензы.

Он добавил, что, несмотря на поступающую критику, «преобладают все-таки конструктивные обращения и комментарии».