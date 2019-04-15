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Доход депутата Госдумы Ивана Фирюлина за 2018 год составил почти 5 млн. рублей

17:42 | 15.04.2019 | Политика

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Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Госдумы РФ, члена фракции «Единая Россия», руководителя ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Пензенской области Ивана Фирюлина за 2018 год составил почти 5 млн. рублей, его супруги — около 618 тыс. рублей.

Доход депутата Госдумы Ивана Фирюлина за 2018 год составил почти 5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Народному избраннику принадлежат земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 50 соток, жилой дом площадью около 154 кв. метров и автомобиль «ВАЗ-2107».

Супруга Ивана Фирюлина владеет квартирой площадью более 115 кв. метров.

В пользовании у нее и ее мужа находится квартира площадью 66,9 кв. метров. Кроме того, жена народного избранника пользуется земельным участком для ведения ЛПХ и жилым домом.

Декларированный годовой доход Ивана Фирюлина за 2017 год составлял более 4,8 млн. рублей, его супруги — около 445 тыс. рублей.

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