Доход депутата Госдумы Ивана Фирюлина за 2018 год составил почти 5 млн. рублей Политика

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Госдумы РФ, члена фракции «Единая Россия», руководителя ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Пензенской области Ивана Фирюлина за 2018 год составил почти 5 млн. рублей, его супруги — около 618 тыс. рублей.

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Народному избраннику принадлежат земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 50 соток, жилой дом площадью около 154 кв. метров и автомобиль «ВАЗ-2107».

Супруга Ивана Фирюлина владеет квартирой площадью более 115 кв. метров.

В пользовании у нее и ее мужа находится квартира площадью 66,9 кв. метров. Кроме того, жена народного избранника пользуется земельным участком для ведения ЛПХ и жилым домом.

Декларированный годовой доход Ивана Фирюлина за 2017 год составлял более 4,8 млн. рублей, его супруги — около 445 тыс. рублей.