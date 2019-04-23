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В Пензе организуют обучение чиновников по реализации нацпроектов

12:55 | 23.04.2019 | Политика

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Обучение должностных лиц, отвечающих за достижение задач, обозначенных в национальных проектах, необходимо организовать в Пензе. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе организуют обучение чиновников по реализации нацпроектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По национальным проектам, которые объявлены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, нам надо провести необходимую встречу, учебу», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 23 апреля.

Виктор Кувайцев добавил, что с учетом большого количества ответственных лиц, которые должны быть погружены в эту работу, есть смысл организовать обучение в районному принципу.

«Нам надо, чтобы мы сами хорошо знали эти проекты, особенно те, в которых мы участвуем, как они сопровождаются, чтобы можно было нашим жителям и особенно активным общественникам об этом сказать», — пояснил мэр.

Глава администрации Пензы напомнил, что на реализацию национальных проектов выделяются значительные средства из федерального бюджета.

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