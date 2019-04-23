Конкурс на включение в молодежный кадровый резерв мэрии Пензы состоится 28 мая Политика

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Конкурс на включение в состав молодежного кадрового резерва администрации Пензы пройдет 28 мая. Об этом сообщил первый вице-мэр Сергей Волков.

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«17 апреля вышло постановление о молодежном кадровом резерве. В соответствии с процедурами вступления в законную силу, 26-го оно будет опубликовано. 29-го — в первый рабочий день после опубликования этого постановления — будет объявлен конкурс на [включение в] молодежный кадровый резерв», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 23 апреля.

Сергей Волков уточнил, что претенденты смогут подать заявление в кадровую службу администрации города в течение 15 дней — до 14 мая.

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«28 мая мы будем проводить сам конкурс и конкретно уже тогда комиссионно определим, кто у нас войдет в молодежный кадровый резерв», — сказал первый вице-мэр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», планируется, что по итогам отбора в состав кадрового резерва администрации Пензы смогут войти молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

В числе направлений предстоящей работы названы: организационное, которое включает в себя связи с общественностью и СМИ, делопроизводство, юридическую деятельность и кадровую работу; экономическое, к которому относится экономика, торговля, предпринимательство, тарифы и финансы.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил рассмотреть возможность приоритетного зачисления специалистов, состоящих в кадровом резерве, на муниципальную службу.