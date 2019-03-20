Кувайцев предложил при трудоустройстве в мэрию отдавать предпочтение кадровому резерву Политика

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил рассмотреть возможность приоритетного зачисления на муниципальную службу специалистов, состоящих в кадровом резерве.

Фото: Penza-gorod.ru

«В этом случае у кандидатов будет уверенность в завтрашнем дне, а значит, они будут более активно себя проявлять и быстрее вникать в работу. […] Уверен, что молодежный кадровый резерв позволит создать условия для развития амбициозных и талантливых специалистов», — сказал он в ходе совещания в городской администрации.

Первый вице-мэр Сергей Волков проинформировал Виктора Кувайцева о том, что положение о молодежном кадровом резерве подготовлено, соответствующее постановление проходит необходимые согласования.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, по итогам отбора в состав резерва смогут войти молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

В числе направлений предстоящей работы названо организационное, которое включает в себя связи с общественностью и СМИ, делопроизводство, юридическую деятельность и кадровую работу; экономическое, к которому относится экономика, торговля, предпринимательство, тарифы и финансы.

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Кроме того, в положении обозначено социальное направление, включающее в себя сферы культуры, туризма, образования, физкультуры и спорта, соцработу; градостроительное — это такие направления, как архитектура, строительство, территориальное планирование, геодезия и кадастр, жилищно-коммунальное — ЖКХ, благоустройство, энергетика, транспорт и связь.

Планируется, что претенденты должны будут подать заявление, заполнить анкету и представить резюме в свободной форме.

Решение о включении в кадровый резерв или отказе будет принимать соответствующая комиссия. В нее включены руководители администраций районов Пензы, городских управлений и иных органов местного самоуправления.

После успешного тестирования и собеседования распоряжением главы администрации города кандидаты будут зачислены в молодежный кадровый резерв.