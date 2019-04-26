Глава Пензы отчитался о результатах работы за 2018 год Политика

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Глава Пензы Николай Тактаров представил отчет о результатах работы за 2018 год в ходе 56-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 апреля.

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В начале своего выступления он пояснил, что не будет приводить большое количество цифр, свидетельствующих о развитии города, поскольку около месяца назад они уже прозвучали в отчете мэра Пензы Виктора Кувайцева.

Николай Тактаров отметил, что считает более важным вопросом то, как в глазах населения выглядят депутаты и городская дума в целом, в полной ли мере они отвечают ожиданиям простого народа.

Он предположил, что люди оценивают их деятельность скорее положительно.

«Резервы в нашей работе есть, как и есть недовольство тем, что мы не можем решить проблемы разом», — сказал глава города.

В качестве примера Николай Тактаров привел сферу благоустройства. По его словам, после выполнения работ в центре Пензы поступило большое количество просьб облагородить территории во всех районах города, однако одномоментно это сделать невозможно.

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При этом он высказал мнение, что избирателям проще достучаться до депутатов, чем до чиновников.

«Жители понимают, что к чиновникам разного уровня нужно записываться на прием, а депутаты сами придут, и чем ближе к выборам — тем чаще. Так думают жители», — констатировал Николай Тактаров.

Он уточнил, что в центре внимания народных избранников в течение прошлого года находились такие вопросы, как безопасность дорожного движения, дефицит парковочных мест, качество питания в школах, организация досуга подростков и другие.

«Несмотря на ряд событий негативного характера, дума не допустила срывов в своей работе», — подчеркнул глава Пензы.

Николай Тактаров сообщил, что за год провел семь приемов граждан, в ходе которых к нему обратились около 50 человек, при этом большинство вопросов были решены положительно.

Он добавил также, что в рамках исполнения наказов избирателей проведены работы на 60 млн. рублей.